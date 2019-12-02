Врач-диетолог рассказала, кому нельзя есть красную икру

Этот продукт вреден людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также с высоким давлением.

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о пользе и вреде красной икры. Об этом пишет издание "Вечерняя Москва".

По словам специалиста, икра лососевых рыб богата полиненасыщенными жирными кислотами, такими как омега-3, которые поднимают иммунитет. Но в то же время, этот продукт содержит в больших количествах холестерин и соль, которые вредны людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также с высоким давлением.

Также не рекомендуется есть икру каждый день. Передозировка витаминами — вполне реальна. В новогоднюю ночь можно позволить себе до трех чайных ложек икры, больше потреблять не стоит.

Как выбрать красную икру

Также Соломатина рассказала, на что обращать внимание во время покупки красной икры. В первую очередь стоит смотреть на наличие в составе бензоата натрия Е211. Этот консервант может вызвать аллергию и негативно сказаться на здоровье людей, страдающих от астмы и дерматита.

Следует отдавать предпочтение икре известных производителей, которые выбивают на банке срок годности, а не печатают. При покупке можно потрясти банку. Это поможет определить по звуку консистенцию продукта — он не должен быть слишком жидким. Идеальная икра представляет собой плотную жирноватую массу, состоящую из отдельных зерен.

Ранее мы писали, что производство черной икры в России выросло более чем на 20 %.