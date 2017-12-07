Производство черной икры в России выросло более чем на 20%

Стало известно несколько теорий, которых придерживаются эксперты, отвечая на вопрос о причинах увеличения производства.

За восемь месяцев в России зафиксировано увеличение производства черной икры более чем на 20%. Хозяйствам удалось выпустить 32,7 тонн икры осетровых рыб. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Росстата.

В Рыболовстве считают, что аквакультурные хозяйства начали выращивать больше осетровых видов рыб. По данным руководителя Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров Германа Зверева, на сегодняшний день 80 хозяйств активно выращивают сибирских осетров, стерлядь и белугу. Он уверен, что это только начало рассвета производства черной икры в России.

А вот президент Союза осетроводов Александр Новиков считает иначе. Он думает, что во всем виновата переупаковка импортной продукции. Он думает, что как только икра попадает на конвейер перефасовки из большой тары в маленькую, она приобретает статус отечественного продукта. По версии Новикова – это происходит на производствах недобросовестных производителей.

С 2005 года на территории России запрещен промышленный вылов севрюги и осетра на Волге и Каспии. Теперь черную икру можно легально производить только на аквакультурных хозяйствах.

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Видео: YouTube / Tech Insider