Китайские СМИ заявили о "затаившейся" ядерной державе

Теперь японцы, при желании, смогут изготовить 6 тысяч ядерных бомб.

Китайский интернет-портал Sohu заявил о "затаившейся" ядерной державе. Речь идет о Японии, которой удалось в кратчайшие сроки заполучить огромное количество ядерного топлива.

Автору статьи стало известно, что Япония, прикрываясь развитием гражданских атомных электростанций, заполучила топливо и теперь сможет изготовить 6 тысяч ядерных бомб. Несмотря на запрет разработки ядерного оружия в Токио, страна входит в топ-10 лучших государств, по технологическому уровню развития и боеспособности. Япония занимает лидирующую строчку по применению ядерных технологий.

Интернет-портал Sohu считает, что если начнется война, то японцы смогут достаточно быстро произвести оружие из имеющихся материалов.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что "Нафтогаз" столкнулся с трудностями во взыскании долга с "Газпрома".

Видео: YouTube / Gung Ho Vids