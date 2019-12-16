Эксперт назвала пользу от шоколада

Специалист объяснила, чем горький шоколад лучше белого.

Названа польза шоколада. Об этом в интервью для журналистов радио Sputnik рассказала специалист по рациональному питанию Варвара Зародина. Она отметила, что данный продукт можно считать одним из богатейших источников антиоксидантов. Он оказывает положительное влияние на иммунитет человека.

Например, флавоноиды. Эти мощные антиоксиданты оказывают благотворное влияние на свертываемость крови, защищают нас от свободных радикалов Варвара Зародина, специалист по рациональному питанию

Эксперт добавила, что чаще всего в шоколаде содержится большое количество сахара, что затмевает полезных эффект употребления продукта. Сейчас ученые работают над тем, чтобы уменьшить потери флавоноидов.

Зародина посоветовала употреблять горький шоколад, так как он содержит наибольшее количество какао-бобов по сравнению с другими плитками. Белый шоколад и вовсе лишен всех полезных свойств.

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