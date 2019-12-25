Животные с опухолью последней стадии смогли прожить в 5 раз дольше, чем по статистике с данным заболеванием.

У собак опухоль мозга стала меньше из-за вируса Зика. Это позволило ученым задуматься о новых теориях лечения злокачественных образований нервной системы. Бразильские врачи успешно применили вирусы с целью лечения меланомы. Они опубликовали результаты работы в в научном журнале Molecular Therapy.

Действующее лечение по отношению к пациентам с данным видом новообразований часто является неэффективным. Обычно опухоли ЦНС становятся злокачественными и приводят к гибели человека или животного. Это связано с тем, что гематоэнцефалический барьер в головном мозге не пропускает чужеродные вещества. Исследователям из Университета Сан-Паулу удалось использовать вирус Зика ради попадания его в мозговую полость. Вирус имеет специальный рецепторный белок, который успешно попал в место назначения. Опыты проведены на трех домашних животных, у которых зафиксированы опухоли мозга последней стадии. После применения лечения, двое испытуемых прожили в 4-5 раз дольше, чем по статистическим данным. У третьего животного развилась параллельная.

Частицы вируса Зика находились на границе опухоли, но не распространились на другие области мозга.Они не заражали здоровые нейроны. Также они запускали воспалительный ответ иммунной системы собак. Эта реакция стала понятна после того, как в крови и спинномозговой жидкости возросло количество хемокинов и цитокинов. Эти вещества отвечают в организме за направление лейкоцитов к очагу инфекции.

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Фото: Carolini Kaid et al. / Molecular Therapy, 2020

