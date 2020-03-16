Однако пользоваться данным методом лечения следует осторожно из-за возможных последствий.

Ученые выяснили, что лечить депрессию можно бессонницей. Об этом сообщили журналисты ToDay News Ufa. Немецкий специалист Вальтер Шульте зафиксировал, что некоторые пациенты с депрессией улучшают свое состояние после бессонной ночи. Его тезис подтвержден искусственно созданными экспериментами. Медик отметил, что позитивный эффект наблюдался не во всех случаях. В отдельных случаях нехватка сна приводила лишь к негативным последствиям. Врач советует применять данную практику только по рекомендации собственного врача и при постоянном наблюдении или курировании пациента.

От единственной бессонной ночи увеличивается количество бета-амилоида и тау-белка в крови и головном мозге. Это провоцирует развитие болезни Альцгеймера. Также недосып сказывается на снижении активности префронтальной коры. В свою очередь это приводит к повышению чувства тревожности.

Во время ночного отдыха происходит восстановление организма и его настройка на следующий день. Недостаток сна приводит к последствиям как мгновенным, так и в результате накопительного эффекта

Ранее невролог рассказала о связи питания и бессонницы.

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