Невролог рассказала о связи питания и бессонницы

Чаще всего по вечерам едят те, кто не спит ночами.

Невролог-сомнолог рассказала о связи питания и бессонницы. Нарушения в режиме приводят к желанию съесть что-то вредное вечером на следующий день. Об этом глава службы "Унисон" Елена Царева рассказала радио Sputnik.

Ночь без сна провоцирует аппетит, который появляется ближе к следующей ночи. Речь идет об употреблении мучного, жирного или сладкого. Переедание зависит от повышающегося уровня кортизола по утрам. Гормон снижается перед сном. Более склонны к вечернему перееданию "совы".

Медики регистрируют синдром "ночной еды", когда 25% общего рациона приходится на время после 19 часов. Он может быть связан с вынужденными условиями или стрессом. Если после еды человека тянет в сон, хотя недостатка в нем нет, это может говорить о инсулинорезистентности. Организм реагирует на большое количество углеводов. Это сказывается на увеличении инсулина, из-за чего снижается сахар в крови.

То же самое можно наблюдать при депрессии, повышенном стрессе и при прокрастинации прокомментировала эксперт

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