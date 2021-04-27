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У ангела на Карповке почтили память погибших от COVID-19 медиков
Сегодня, 16:00
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smirenny

У ангела на Карповке почтили память погибших от COVID-19 медиков

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Ровно год назад появились первые две фотографии погибших врачей.

Ровно год спустя в Петербурге почтили память погибших от коронавируса медиков. Две фотографии напротив комитета по здравоохранению разместила Ирина Маслова. Первыми появились фото Сергея Белошицкого и Алексея Филиппова, других снимков не было, были известны лишь имена. Об этом сообщил "Петербургский дневник".

Также все неравнодушные вспомнили и скульптора Романа Шустрова, умершего от коронавируса в мае. Сегодня стало известно, что его вдова Мария Касьяненко не смогла перенести боль утраты мужа, ее не стало в ночь на вторник. 

Напомним, в марте в Петербурге открыли памятник погибшим медикам "Печальный ангел".

 

"Ангелов в масках мы узнаем по выражению глаз": в каких городах России открыли памятники медикам за борьбу с COVID-19

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус, роман шустров
Категории: Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Лента новостей,

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