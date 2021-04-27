У ангела на Карповке почтили память погибших от COVID-19 медиков

Ровно год назад появились первые две фотографии погибших врачей.

Ровно год спустя в Петербурге почтили память погибших от коронавируса медиков. Две фотографии напротив комитета по здравоохранению разместила Ирина Маслова. Первыми появились фото Сергея Белошицкого и Алексея Филиппова, других снимков не было, были известны лишь имена. Об этом сообщил "Петербургский дневник".

Также все неравнодушные вспомнили и скульптора Романа Шустрова, умершего от коронавируса в мае. Сегодня стало известно, что его вдова Мария Касьяненко не смогла перенести боль утраты мужа, ее не стало в ночь на вторник.

Напомним, в марте в Петербурге открыли памятник погибшим медикам "Печальный ангел".

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Фото: Piter.TV