Три передачи Кучерова помогли "Тампе" разгромить "Айлендерс" в матче плей-офф НХЛ

Игра завершилась с разгромным счетом 8:0.

Три передачи российского спортсмена Никиты Кучерова помогли "Тампе" разгромить "Нью-Йорк Айлендерс" в матче полуфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги. В домашней игре (пятой по счету) команда обыграла противников с результатом 8:0. Забитыми шайбами отметились на 1 и 26, 12, 16 и 38, 36, 42 и 56 минутах встречи Стивен Стэмкос (реализовал дубль), Янни Гурд, Алекс Киллорн (дубль), Ондржей Палат, Брейдэн Пойнт, Люк Шенн.

Нападающий из РФ набрал 27 очков на турнир плей-офф (пять голов и 22 результативные передачи). На данный момент форвард находится на первом месте в числе лучших бомбардиров Кубка Стэнли в текущем сезоне. Его соотечественник Михаил Сергачев не отметился результативными действиями в матче. Голкипер команды Андрей Василевский отразил 21 бросок по воротам. Он провел третью встречу "на ноль" в текущем плей-офф НХЛ. Голкипер из "Нью-Йорк Айлендерс" Семен Варламов отбил 13 бросков. После третьей пропущенной шайбы его заменили на Илью Сорокина, который помог команде сделать 19 сейвов.

В настоящее время счет в серии до четырех побед стал 3-2 в пользу "Тампы". Шестая игра пройдет в ночь на 24 июня. Она состоится в Тампе.

"Айлендерс" обыграл "Тампу" и сравнял счет в серии.

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