Трамп рассказал о "замечательных опциях" по сделке с TikTok

По словам американского главы, он не допустит угрозы национальной безопасности.

Дональд Трамп рассказал о "замечательных опциях" по сделке с китайским приложением TikTok. При общении с журналистами американский лидер отметил, что о соглашении с компанией может быть объявлено "очень быстро". Однако он не согласится на такие условия, которые поставят под угрозу национальную безопасность страны и граждан.

Сделка может случиться очень скоро. Замечательные компании были вовлечены в процесс, вы знаете об Oracle, Microsoft, Walmart, некоторые вовлечены до сих пор. У нас есть замечательные опции, которые могут порадовать очень много людей, но нам нужна абсолютная безопасность Дональд Трамп, президент США

Политик напомнил, что в США TikTok является очень популярным приложением. В пятницу 18 сентября стало известно о том, что TikTok и WeChat нельзя будет скачать в стране с 20 сентября. Также Белый дом ввел запрет на использование данных приложений с 12 ноября. Запрет может быть снят, если проблема с угрозой нацбезопасности будет решена.

Microsoft сообщила об отказе ByteDance продать бизнес TikTok в США.

Видео: YouTube / The White House