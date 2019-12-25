Президент США Дональд Трамп заявил, что потерял всех своих друзей после избрания президентом.
Он рассказал, что раньше мог свободно и непринуждённо встречаться с друзьями за ужином и обсуждать с ними самые разные темы.
Внезапно я становлюсь президентом США... И теперь они мне звонят: "Господин президент, сэр, не хотите ли когда-нибудь встретиться?
Дональд Трамп, президент США
Он же просит называть его Дональд, так как "ты знал меня 30 лет", а ему отвечают "Спасибо большое, господин президент".
По словам Трампа, он больше не может встречать с друзьями и выпивать с ними. При этом он отметил, что больше не употребляет алкоголь. Трамп посетовал, что теперь друзей ему заменяют члены конгресса.
Ранее Трамп пригрозил принять меры в отношении ВТО.
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