Он посетовал, что теперь друзей ему заменяют члены конгресса.

Президент США Дональд Трамп заявил, что потерял всех своих друзей после избрания президентом.

Он рассказал, что раньше мог свободно и непринуждённо встречаться с друзьями за ужином и обсуждать с ними самые разные темы.

Внезапно я становлюсь президентом США... И теперь они мне звонят: "Господин президент, сэр, не хотите ли когда-нибудь встретиться? Дональд Трамп, президент США

Он же просит называть его Дональд, так как "ты знал меня 30 лет", а ему отвечают "Спасибо большое, господин президент".

По словам Трампа, он больше не может встречать с друзьями и выпивать с ними. При этом он отметил, что больше не употребляет алкоголь. Трамп посетовал, что теперь друзей ему заменяют члены конгресса.

Ранее Трамп пригрозил принять меры в отношении ВТО.