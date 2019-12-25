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Трамп заявил, что потерял всех своих друзей после избрания президентом
Сегодня, 11:20
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matveyvn

Трамп заявил, что потерял всех своих друзей после избрания президентом

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Он посетовал, что теперь друзей ему заменяют члены конгресса.

Президент США Дональд Трамп заявил, что потерял всех своих друзей после избрания президентом.

Он рассказал, что раньше мог свободно и непринуждённо встречаться с друзьями за ужином и обсуждать с ними самые разные темы.

Внезапно я становлюсь президентом США... И теперь они мне звонят: "Господин президент, сэр, не хотите ли когда-нибудь встретиться?

Дональд Трамп, президент США

Он же просит называть его Дональд, так как "ты знал меня 30 лет", а ему отвечают "Спасибо большое, господин президент".

По словам Трампа, он больше не может встречать с друзьями и выпивать с ними. При этом он отметил, что больше не употребляет алкоголь. Трамп посетовал, что теперь друзей ему заменяют члены конгресса.

Ранее Трамп пригрозил принять меры в отношении ВТО.

Теги: дружба, сша, трамп
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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