В США запретят скачивать TikTok и WeChat

За пределами Соединённых штатов это предписание исполняться не должно.

В США с 20 сентября запретят скачивать китайские приложения TikTok и WeChat. Об этом сообщает Reuters.

Власти США выпустят предписания для компаний Apple, Google и прочим. В нём будет содержаться требование удалить китайские приложения с платформ, которые доступны в Штатах.

Отмечается, что за пределами Соединённых штатов это предписание исполняться не должно.

В материале издания отмечается, что предписание не запрещает пользователям из США запускать приложения — при этом им больше будут доступны обновления.

В министерстве торговли США отметили, что Штаты могут отменить запрет на скачивание, если президент Дональд Трамп одобрит сделку на выделению американских активов TikTok.

Ранее Трамп заявил, что потерял всех своих друзей после избрания президентом.

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