Власти КНР установили ограничение на продажу кода.

Microsoft сообщила об отказе ByteDance продать бизнес TikTok в США. Об этом сообщает The New York Times.

Отмечается, что ByteDance не даёт никаких комментариев по данному делу. Теперь единственным потенциальным покупателем известного приложения осталась американская компания Oracle, которую ByteDance до этого называла своим технологическим партнёром.

В материале NYT отмечается, что до этого Microsoft требовал у TikTok код, который используется в американской и англоязычной версии приложения. После этого власти КНР установили ограничение на продажу кода — его нельзя продать иностранцам без разрешения китайских властей.

Ранее Ургант придумал российский ответ TikTok-трендам.

Видео: YouTube / Reuters

