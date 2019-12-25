Ургант придумал российский ответ TikTok-трендам

Телеведущий уверен, что россиянам нужно дать достойный ответ.

Телеведущий Иван Ургант во время очередного выпуска программы "Вечерний Ургант" придумал российский ответ популярным TikTok-трендам. В эфире Первого канала он призвал достойно ответить американке Белле Порч (Bella Poarch), которая набрала более 300 млн просмотров за ролик, где она кивает на камеру.

По мнению Урганта, ролики юмориста Владимира Винокура интереснее с точки зрения мастерства исполнения. Он заявил, что для России 305 млн просмотров – это два населения страны. И если бы каждый житель РФ посмотрел видео дважды, то можно было бы дать достойный отпор американке.

Затем в эфире программы показали ролик, на котором Винокур трансформировался в актера Михаила Боярского. Среди достоинств и преимуществ этой видеозаписи Ургант назвал то, что юморист придумал идею, наложил музыку и использовал видеомонтаж.

"Может ли Белла вот так вот взять и превратиться в Михаила Боярского?" – задался вопросом ведущий.

Ранее Иван Ургант раскрыл теорию заговора о Лукашенко и Навальном.

Фото: Instagram / urgantcom