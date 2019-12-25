Иван Ургант раскрыл теорию заговора о Лукашенко и Навальном

Ведущий высмеял разговор Варшавы и Берлина, который якобы перехватили белорусские спецслужбы.

Российский телеведущий Иван Ургант в новом выпуске программы "Вечерний Ургант" на Первом канале высмеял разговор Варшавы и Берлина, который якобы перехватили белорусские спецслужбы. В нем некие Ник и Майк говорят о фальсификации отравления Алексея Навального и называют Александра Лукашенко "крепким орешком".

Ургант предположил, что белорусские спецслужбы могли перехватить разговор агентов только в двух случаях: "либо фашисты, отступая, не успели смотать кабель, либо Александр Григорьевич неправильно повернул антенну на телевидении, когда настраивался на РЕН ТВ, чтобы посмотреть свой любимый фильм "Разлом Сан-Андреас" с Дуэйном Скалой Джонсоном, и случайно перехватил разговор".

Телеведущий заявил, что программа "Вечерний Ургант" провела собственное расследование и выяснила, кем может быть Ник из Берлина и Майк из Польши. По словам Урганта, им удалось найти только одного Майка с польской фамилией – это Майк Вазовски из мультфильма "Корпорация Монстров". В свою очередь Ник не кто иной, как австралийский рок-музыкант Ник Кейв. В заключение Ургант заявил, что "шпионская сеточка раскрыта".

Ранее мы писали, что Иван Ургант спародировал Лукашенко в бронежилете.

Фото: Instagram / urgantcom