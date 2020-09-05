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Иван Ургант спародировал Лукашенко в бронежилете

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Телеведущий вместе с Дмитрием Хрусталевым открыли новый сезон "Вечернего Урганта".

Иван Ургант спародировал Александра Лукашенко в бронежилете. Ведущий Первого канала в программе "Вечерний Ургант" отреагировал на ситуацию, которая произошла в Белоруссии в конце августа на фоне протестов населения против результатов выборов президента. Глава республики вместе с 15-летним сыном появились перед митингующими в бронежилетах и с оружием в руках.

Иван Ургант повторил события в Минске. Телеведущий одел бронежилет, а в руки взял игрушечный пистолет. Урганта сопроводил комик Дмитрий Хрусталев, одетый в военную каску и бронежилет. В руках у него замечен водный пистолет. По словам Урганта, они "мощно ворвались в новый сезон".

Пользователям социальных сетей понравилась задумка. Ролик набрал десятки тысяч просмотров, сотни ретвитов и тысячи лайков.

Иван Ургант проходил пробы на роль Довлатова.

Видео: Twitter / Вечерний Ургант

Теги: александр лукашенко, вечерний ургант, иван ургант, первый канал
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Культура, Мировые новости,

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