Иван Ургант спародировал Лукашенко в бронежилете

Телеведущий вместе с Дмитрием Хрусталевым открыли новый сезон "Вечернего Урганта".

Иван Ургант спародировал Александра Лукашенко в бронежилете. Ведущий Первого канала в программе "Вечерний Ургант" отреагировал на ситуацию, которая произошла в Белоруссии в конце августа на фоне протестов населения против результатов выборов президента. Глава республики вместе с 15-летним сыном появились перед митингующими в бронежилетах и с оружием в руках.

Иван Ургант повторил события в Минске. Телеведущий одел бронежилет, а в руки взял игрушечный пистолет. Урганта сопроводил комик Дмитрий Хрусталев, одетый в военную каску и бронежилет. В руках у него замечен водный пистолет. По словам Урганта, они "мощно ворвались в новый сезон".

Пользователям социальных сетей понравилась задумка. Ролик набрал десятки тысяч просмотров, сотни ретвитов и тысячи лайков.

Иван Ургант проходил пробы на роль Довлатова.

Видео: Twitter / Вечерний Ургант