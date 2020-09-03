Иван Ургант проходил пробы на роль Довлатова

Телеведущий уверен, что книги Довлатова будут читать и через 20, и через 30 лет. 3 сентября писателю исполнилось бы 79 лет.

Накануне, 3 сентября, Сергею Довлатову исполнилось бы 79 лет. Накануне Иван Ургант - телеведущий и большой поклонник творчества писателя, рассказал "Петербургскому дневнику" о том, кто из актеров Северной столицы познакомил его с книгами Довлатова.

Иван Ургант рассказал, что с Довлатовым его познакомил актер Андрей Краско, с которым они в 1994 году столкнулись в больнице.

Он передал мне книгу Довлатова "Чемодан". "В ОВИРе эта сука мне и говорит..." - дальше оторваться уже возможности не было. Иван Ургант

Также Иван Ургант поведал, что он проходил пробы на роль Довлатова в картине Алексея Германа-младшего. Телеведущий приехал на пробы, прочитав сценарий.

Это не было мечтой. Просто когда мне предложили, не нашел в себе силы отказаться. Головой понимал, что не нужно этого делать, но все-таки отказаться от возможности попробоваться на роль не смог. Иван Ургант

Телеведущий уверен, что книги Довлатова будут читать и через 20, и через 30 лет. Потому что этот писатель – "человек человек подробный, скрупулёзный и очень внимательный к мелочам, поэтому складывается полное ощущение его присутствия".

Ранее учительница русского языка указала на ошибки в речи Ивана Урганта.

Фото: Instagram/ urgantcom