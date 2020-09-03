Иван Ургант проходил пробы на роль Довлатова

Накануне, 3 сентября, Сергею Довлатову исполнилось бы 79 лет. Накануне Иван Ургант - телеведущий и большой поклонник творчества писателя, рассказал "Петербургскому дневнику" о том, кто из актеров Северной столицы познакомил его с книгами Довлатова.
Иван Ургант рассказал, что с Довлатовым его познакомил актер Андрей Краско, с которым они в 1994 году столкнулись в больнице.
Он передал мне книгу Довлатова "Чемодан". "В ОВИРе эта сука мне и говорит..." - дальше оторваться уже возможности не было.
Иван Ургант
Также Иван Ургант поведал, что он проходил пробы на роль Довлатова в картине Алексея Германа-младшего. Телеведущий приехал на пробы, прочитав сценарий.
Это не было мечтой. Просто когда мне предложили, не нашел в себе силы отказаться. Головой понимал, что не нужно этого делать, но все-таки отказаться от возможности попробоваться на роль не смог.
Иван Ургант
Телеведущий уверен, что книги Довлатова будут читать и через 20, и через 30 лет. Потому что этот писатель – "человек человек подробный, скрупулёзный и очень внимательный к мелочам, поэтому складывается полное ощущение его присутствия".
Ранее учительница русского языка указала на ошибки в речи Ивана Урганта.
Фото: Instagram/ urgantcom
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