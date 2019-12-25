Законопроект закрепляет уголовную ответственность за допинговый сговор.

Дональд Трамп подписал "акт Родченкова". Об этом сообщается в администрации Белого дома. Данный законопроект назван в честь информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова. Документ предусматривает уголовное наказание за выявленные случаи допингового сговора на соревнованиях с американским участием. Ранее инициативу приняли представители Сената Конгресса США.

Российские депутаты в Госдуме призвали брать пример с США после принятия "акта Родченкова". Руководитель Олимпийского комитета России Станислав Поздняков считает, что ситуация с принятием "акта Родченкова" - неприемлема. Он призвал не стесняться общественных деятелей об этом заявлять.

Напомним, что "акт Родченкова" дает американским судебным инстанциям право выносить уголовный приговор в отношении лиц, которые применяют допинг на международных соревнованиях, в которых принимают участие американские спортсмены.

Захарова назвала "акт Родченкова" механизмом борьбы с неугодными США достижениями в спорте.

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