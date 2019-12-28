Сенат США принял законопроект Родченкова

Он предполагает защиту информаторов.

Сенат США принял антидопинговый законопроект Родченкова, который вводит уголовную ответственность за схемы, позволяющие обманными путями принимать допинг спортсменам.

Сенат принял законопроект без сопротивления.

USADA благодарит всех тех, кто сотрудничал над созданием и принятием антидопингового "акта Родченкова". цитата из сообщения USADA

Отмечается, что по новому закону к ответственности можно привлечь любого человека, причастного к допинговым схемам на соревнованиях WADA. Наказанием может быть лишение свободы до 10 лет и штраф до одного миллиона рублей.

При этом законопроект предполагает защиту информаторов.

Ранее Родченков призвал отстранить Россию от Олимпиады в Токио.

Фото: скриншот из интервью BBC с Родченковым.