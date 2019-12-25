Он дал интервью впервые с 2019 года.

Бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков призвал отстранить Россию от Олимпиады в Токио. Заявление он сделал в интервью BBC.

Это должен быть абсолютный запрет без каких-либо исключений или допуска отдельных спортсменов. Григорий Родченков, бывший глава московской антидопинговой лаборатории

По его словам, подготовкой документации для олимпиады в Японии занимались те же люди, которые подделывали допинг-пробы в Сочи.

Отметим, что во время интервью лицо Родченкова было замотано в большой шарф, на нём были очки и большая шляпа. Он сказал, что полностью изменил повадки и жесты, так что его невозможно узнать.

Он дал интервью впервые с 2019 года.

Ранее МОК предоставил CAS подтверждение подлинности подписей Родченкова.

Фото: скриншот из интервью BBC с Родченковым.