Их подлинность подтвердил сам Родченков.

МОК предоставил CAS подтверждение подлинности подписей Родченкова. Речь идет о нотариально заверенном заявлении экс-руководителя Московской антидопинговой лаборатории. В документе чиновник говорит о том, что все его подписи по делу биатлонисток являются настоящими. Он подтвердил бумаги по Ольге Зайцевой, Яне Романовой и Ольге Вилухиной. Об этом рассказали "РИА Новости".

Напомним, что 2 марта Group-IB предоставила экспертное заключение о фальсификации подписей. Аналитики предположили, что подписи могли быть вставлены в документы из других источников. Тогда CAS принял заявление российских адвокатов и потребовал объяснений.

Ранее юрист назвал странными заявления адвокатов биатлонисток из России.

