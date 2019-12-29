Юрист назвал странными заявления адвокатов биатлонисток из России

Заявление российских адвокатов уже принял Спортивный арбитражный суд (CAS).

Заявления адвокатов российских биатлонисток Ольги Вилухиной, Яны Романовой и Ольги Зайцевой о якобы подделанных бывшим главой Московской антидопинговой лаборатории Григорием Родченковым подписях в документах по делу спортсменок, на которые ориентируется МОК и WADA выглядят странно. Об этом РИА Новости заявил спортивный юрист Артем Пацев.

Данное заявление российских адвокатов уже принял Спортивный арбитражный суд (CAS). CAS будет требовать объяснений от МОК.

Не понимаю, с какой целью это сделано. Предполагаю, что это связано с желанием "подстелить соломку", – отметил юрист Артем Пацев

В 2017 году МОК пожизненно отстранил Вилухину, Романову и Зайцеву от участия в Олимпийских играх за нарушение антидопинговых правил. Решение было обжаловано в суде. Дело будет рассмотрено 2-3 марта.

Ранее итальянка Вирер выиграла индивидуальную гонку на чемпионате мира по биатлону.