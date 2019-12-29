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Юрист назвал странными заявления адвокатов биатлонисток из России

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Заявление российских адвокатов уже принял Спортивный арбитражный суд (CAS).

Заявления адвокатов российских биатлонисток Ольги Вилухиной, Яны Романовой и Ольги Зайцевой о якобы подделанных бывшим главой Московской антидопинговой лаборатории Григорием Родченковым подписях в документах по делу спортсменок, на которые ориентируется МОК и WADA выглядят странно. Об этом РИА Новости заявил спортивный юрист Артем Пацев.

Данное заявление российских адвокатов уже принял Спортивный арбитражный суд (CAS). CAS будет требовать объяснений от МОК.

Не понимаю, с какой целью это сделано. Предполагаю, что это связано с желанием "подстелить соломку",

– отметил юрист Артем Пацев

В 2017 году МОК пожизненно отстранил Вилухину, Романову и Зайцеву от участия в Олимпийских играх за нарушение антидопинговых правил. Решение было обжаловано в суде. Дело будет рассмотрено 2-3 марта.

Ранее итальянка Вирер выиграла индивидуальную гонку на чемпионате мира по биатлону.

Теги: адвокат, биатлон, юрист
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня,

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