Изображения скопировали из другого документа.

Эксперты: подписи Родченкова могли быть вставлены из другого источника. Об этом сообщили "РИА Новости". Речь идет о документах, связанных с биатлонистками Зайцевой, Вилухиной и Романовой. В ходе исследования специалисты выявили, что на документах присутствуют полностью идентичные изображения. К аналогичному результату пришли приглашенные специалисты из Великобритании. В России экспертизой занимались сотрудники Group-IB.

Было выявлено два разных документа с криминалистической точки зрения. У них обнаружились разные метаданные. Они связаны с размером файлов, версией PDF, в которой создавались бумаги. Два изображения предположительно могли быть скопированы и извлечены из файлов.

Безусловно, человек может подписываться одинаково, однако сканы подписей всегда будут немного разные прокомментировала аналитики

Напомним, что в 2017 году МОК пожизненно отстранил спортсменок от участия в международных соревнованиях. По мнению экспертов, они нарушили антидопинговые правила во время Олимпиады в Сочи. Их результаты за Игры в 2014 году аннулировали. Это постановление обжалуется в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Ранее юрист назвал странными заявления адвокатов биатлонисток из России.

Видео: YouTube/Татьяна Элькина