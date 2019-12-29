  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 10:53
129
lesjasap
Код вставки плеера

МОК представил по делу Зайцевой документы с поддельными подписями Родченкова

0 0

К такому выводу пришли иностранные эксперты.

МОК представил по делу Зайцевой документы с поддельными подписями Родченкова. Об этом сообщил "Спорт Экспресс" со ссылкой на адвоката Алексея Панича. Юрист сделал заявление во время слушаний в Спортивном арбитражном суде со ссылкой британских экспертов.

Поддельный документ – основное доказательство в ситуации с Ольгой Зайцевой, Яной Романовой и Ольгой Вилухиной. Большинство обвинений МОК снято еще на досудебной стадии. Российские спортсменки требуют компенсации в десятикратном размере от понесенных издержек. МОК пожизненно отстранил троих биатлонисток от соревнований из-за нарушения антидопинговых правил.

Ранее в Японии выбрали девиз летней Олимпиады 2020 года.

Видео: YouTube/Татьяна Элькина

Теги: биатлон, григорий родченков, мок
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, Спорт,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии