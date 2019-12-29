К такому выводу пришли иностранные эксперты.

МОК представил по делу Зайцевой документы с поддельными подписями Родченкова. Об этом сообщил "Спорт Экспресс" со ссылкой на адвоката Алексея Панича. Юрист сделал заявление во время слушаний в Спортивном арбитражном суде со ссылкой британских экспертов.

Поддельный документ – основное доказательство в ситуации с Ольгой Зайцевой, Яной Романовой и Ольгой Вилухиной. Большинство обвинений МОК снято еще на досудебной стадии. Российские спортсменки требуют компенсации в десятикратном размере от понесенных издержек. МОК пожизненно отстранил троих биатлонисток от соревнований из-за нарушения антидопинговых правил.

Ранее в Японии выбрали девиз летней Олимпиады 2020 года.

Видео: YouTube/Татьяна Элькина