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В Японии выбрали девиз летней Олимпиады 2020 года
Сегодня, 9:22
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lesjasap

В Японии выбрали девиз летней Олимпиады 2020 года

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Соревнования пройдут под эгидой фразы United by emotion.

В Японии выбрали девиз летних Олимпиады  и Паралимпиады 2020 года. Им стала фраза  United by emotion ("Объединенные одним чувством"). В оргкомитете считают, что скоро люди по всему миру захотят поделиться своими чувствами. В Twitter специалисты выложили ролик, участие в котором приняла теннисистка Наоми Осака

Напомним, что международное спортивное событие состоится с 24 июля по 9 августа. После него пройдет Паралимпиада - с 25 августа по 6 сентября.

Ранее Piter.tv писал о том, что исполком МОК утвердил перенос марафона из Токио в Саппоро.

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/
 

Теги: девиз, олимпиада-2020, олимпийские игры, япония
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Спорт,

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