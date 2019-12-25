В Японии выбрали девиз летней Олимпиады 2020 года

Соревнования пройдут под эгидой фразы United by emotion.

В Японии выбрали девиз летних Олимпиады и Паралимпиады 2020 года. Им стала фраза United by emotion ("Объединенные одним чувством"). В оргкомитете считают, что скоро люди по всему миру захотят поделиться своими чувствами. В Twitter специалисты выложили ролик, участие в котором приняла теннисистка Наоми Осака

Напомним, что международное спортивное событие состоится с 24 июля по 9 августа. После него пройдет Паралимпиада - с 25 августа по 6 сентября.

Ранее Piter.tv писал о том, что исполком МОК утвердил перенос марафона из Токио в Саппоро.

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/

