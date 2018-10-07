Исполком МОК утвердил перенос марафона из Токио в Саппоро

Исполком МОК утвердил перенос марафона и соревнований по ходьбе на ОИ из Токио в Саппоро. Некоторые мероприятия Олимпиады-2020 перенесены в другую локацию из-за аномальной жары. Об этом сообщили в пресс-службе МОК. В МОК рассказали, что марафон Олимпийских и Паралимпийских игр перенесен в Парк Одори
Мы ценим то, что благодаря поддержке стольких людей Парк Одори может быть утвержден так быстро
заявили эксперты
Решение принято совместно с World Athletics, в парке установлена дистанция в 1 и 2 км для спортивной ходьбы. Также там будет оборудована трасса в 20 км для первой стадии марафона. Второе направление согласуют к середине декабря. Оно будет включать в себя основные достопримечательности.
Напомним, что Олимпиада запланирована с 24 июля по 9 августа 2020 года
Ранее Piter.tv писал о том, что посольство России отреагировало на шутку губернатора Токио о Курилах
Фото: Pixabay.com
Видео: YouTube/
Обсуждение ( 0 )