Исполком МОК утвердил перенос марафона из Токио в Саппоро

Атлеты не смогут пробежать по столице Японии из-за жары.

Исполком МОК утвердил перенос марафона и соревнований по ходьбе на ОИ из Токио в Саппоро. Некоторые мероприятия Олимпиады-2020 перенесены в другую локацию из-за аномальной жары. Об этом сообщили в пресс-службе МОК. В МОК рассказали, что марафон Олимпийских и Паралимпийских игр перенесен в Парк Одори

Мы ценим то, что благодаря поддержке стольких людей Парк Одори может быть утвержден так быстро заявили эксперты

Решение принято совместно с World Athletics, в парке установлена дистанция в 1 и 2 км для спортивной ходьбы. Также там будет оборудована трасса в 20 км для первой стадии марафона. Второе направление согласуют к середине декабря. Оно будет включать в себя основные достопримечательности.

Напомним, что Олимпиада запланирована с 24 июля по 9 августа 2020 года

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