МВД переобъявило в розыск информатора WADA Родченкова

МВД России переобъявило в розыск бывшего главу московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. Об этом сообщается в базе розыска ведомства.

Отмечается, что для переобъявления в розыск могло стать новое уголовное дело в отношении Родченкова. Его обвиняют в злоупотреблении полномочиями и воспрепятствовании правосудию. С января 2016 года Родченков живет в США и является информатором WADA.

