Лидер США верит в американскую статистику.

Дональд Трамп отказался верить странам с низкой смертностью от коронавируса. Об этом президент Америки рассказал журналистам во время брифинга в Белом доме. Политик заявил, что считает достоверной информацией по количеству зараженных, выздоровевших и погибших от COVID-19 в США.

Трамп добавил, что ряд стран отчитывается о небольшой доле скончавшихся пациентов от заражения коронавирусом. По его мнению, такая статистика не может вызывать доверия.

Я не верю данным по Китаю и другим странам, где умирает мало людей. Но вы смотрите новости и видите, что происходит прокомментировал глава Белого дома

Напомним, что ранее в США неоднократно выступали с обвинениями в адрес КНР. Чиновники указывают на возможное искуственное происхождение коронавируса, а также на то, что власти Китая поздно отреагировали на распространение инфекции. В Вашингтоне заявили, что выдвинут материальные претензии к Пекину в связи с пандемией.

Трамп заявил, что США не имеют отношения к вторжению в Венесуэлу.