Президент США хочет заставить Джеффа Безоса платить.

Дональд Трамп ополчился на компанию богатейшего в мире человека. Об этом сообщили журналисты из местного телеканала CNBC. По данным специалистов, американский президент не доволен компанией Amazon. Политик обвинил ее в убытках национальной почтовой службы.

Трамп объяснил, что американская почта несет потери в 3-4 доллара на каждую посылку, работая с Amazon и аналогичными компаниями. По словам главы Белого дома, проблему можно решить путем повышения тарифов на доставку для интернет-магазинов.

Этот парень должно быть такой богатый, повысьте цены, позвольте ему заплатить Дональд Трамп, президент США

Напомним, что ранее претензии к Amazon высказывали власти Германии. Они ведут расследование против американской компании. Интернет-ритейлер подозревается в том, что во время пандемии коронавируса он злоупотреблял доминирующим положением на рынке и оказывал влияние на сторонних продавцов.

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Видео: Youtube/OpenMind