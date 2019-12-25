Система получила название Kuiper в честь известного астронома.

Власти США разрешили Amazon создать свою спутниковую систему связи. Об этом говорится в официальном заявлении американской Федеральной комиссии по связи. Правительство одобрило проект системы для обеспечения доступа к высокоскоростному интернету. Комплекс получил название Kuiper

Система названа в честь голландского и американского астронома Джерарда Койпера. Она будет состоять из 3 236 спутников, размещенных на околоземной орбите. На первом этапе компания запустит широкополосный интернет для граждан США. Это можно будет сделать после запуска в космос 578 аппаратов.

Мы пришли к выводу, что проект Kuiper представляет общественный интерес, поскольку он будет способствовать созданию высокоскоростного интернета для потребителей, правительства и бизнес-сообщества заявление ФКС США

Amazon рассказала, что в проект будет инвестировано более 10 млрд долларов. Вице-президент Amazon Дэйв Лимп заявил, что в мире по-прежнему нет интернета во многих местах. Однако компания не назвала сроки реализации проекта. Известно, что на данный момент еще не завершен дизайн спутников.

С борта МКС запустили американский военный спутник.