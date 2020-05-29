Этот вопрос президент США обсудит с юристами.

Дональд Трамп допустил возможность закрытия Twitter. Об этом американский лидер заявил во время брифинга с журналистами в Белом доме. Президент США отметил, что допускает возможность полного закрытия цифровой платформы социальной сети. По словам политика, Twitter больше не является свободной площадкой для выражения собственного мнения пользователей.

Если бы это было законно, если бы он мог быть законно закрыт, я бы это сделал Дональд Трамп, президент США

Политик заметил, что на данный момент он не знает как можно "закрыть" соцсеть. Однако он обсудил данную инициативу со своими юристами. Ранее Трамп отметил, что не будет удалять свой аккаунт из соцсети, так как он использует данный инструмент для общения с гражданами Америки. В постах глава государства делает заявления и опровергает "фейковые" новости.

Трамп подписал указ о регулировании работы соцсетей.

Видео: Youtube/ Bloomberg QuickTake