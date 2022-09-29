Путин: террористы из Афганистана могут угрожать приграничным странам

Глава РФ напомнил о теракте около посольства России в Кабуле.

Террористы из Афганистана могут угрожать приграничным странам Содружества Негависимых Государств. Соответствующее заявление в ходе выступления перед руководителями разведывательных управлений СНГ сделал российский президент Владимир Путин. Политик уточнил, что члены запрещенных экстремистских группировок способны вербовать новых сообщников и формировать ячейки, а также расконсервировать старые "спящие" группировки, поставлять боевикам вооружение и боеприпасы.

Очевидно, что находящиеся на афганской территории международные террористы могут строить преступные планы и в отношении приграничных стран, включая государства СНГ. Владимир Путин, президент РФ

Лидер РФ добавил, что на территории Афганистана фиксируется непростая обстановка. Там продолжают активно работать боевики. Недавно из-за теракта, произошедшего около российского посольства в Кабуле погибли несколько граждан РФ. Речь идет о взрыве, произошедшем 5 сентября.

Путин заявил о росте товарооборота стран СНГ.

Фото и видео: Kremlin.ru