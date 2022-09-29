Глава РФ рассказал о необходимости развивать экономические связи.

Российский президент Владимир Путин заявил о росте товарооборота стран СНГ. Соответствующей информацией глава государства поделился с участниками мероприятия в Совете Безопасности, к которому были приглашены руководители разведывательных управлений СНГ. Политик уточнил, что следует и дальше обращать внимание на повышение инвестиционных, производственных показателей.

Несмотря на давление, шантаж и незаконные санкции со стороны США и их сателлитов, показатели товарооборота, производственного и инвестиционного сотрудничества России со странами СНГ увеличиваются. Владимир Путин, президент РФ

Путин призвал использовать потенциал антитеррористического центра СНГ.

Фото и видео: Kremlin.ru