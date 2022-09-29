Глава РФ рассказал об угрозах на приграничных территориях.

Российский президент Владимир Путин призвал использовать потенциал антитеррористического центра СНГ. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе выступления перед руководителями разведывательных управлений. Политик призвал коллег своевременно реагировать на преступные планы международных запрещенных организаций в приграничных территориях. В частности, речь идет о борьбе с экстремистами и террористами в Афганистане. Он призвал необходимость в надежной защите информационного и киберпространства.

На все подобные попытки нужно своевременно реагировать, в том числе активно используя потенциал антитеррористического центра СНГ. Владимир Путин, президент РФ

Лидер РФ добавил, что количество хакерских атак на участницы СНГ, попытки сорвать работу критической инфраструктуры год от года только увеличивается. Однако противодействие этим злодеяниям требует активных действий и регулярного мониторинга со стороны специализированных структур.

Путин: мобилизованные граждане должны в обязательном порядке проходить дополнительную подготовку.

Фото и видео: Kremlin.ru