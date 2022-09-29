Путин: мобилизованные граждане должны в обязательном порядке проходить дополнительную подготовку

Глава РФ призвал обучать тех, кто получил повестки во время частичной мобилизации.

Российский президент Владимир Путин заявил, что мобилизованные граждане должны в обязательном порядке проходить дополнительную подготовку для участия в специальной военной операции. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе совещания с постоянными членами Совета безопасности РФ.

Призванные на военную службу перед отправкой в части должны проходить военную подготовку. Такое слаживание, обучение людей - требование, которое должно выполняться неукоснительно. Владимир Путин, президент РФ

Путин подтвердил, что призыву подлежат россияне, имеющие боевой опыт.

Фото и видео: Kremlin.ru