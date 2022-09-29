Путин подтвердил, что призыву подлежат россияне, имеющие боевой опыт

Глава РФ рассказал о требованиях к частично мобилизованным гражданам.

Российский президент Владимир Путин подтвердил, что призыву подлежат россияне, имеющие военный опыт. Об этом глава государства напомнил постоянным членам Совета Безопасности РФ в ходе оперативного заседания. При этом частично мобилизованное население должно пройти через дополнительное военное обучение перед отправкой на СВО. Политик подчеркнул, что данное требование требуется выполнять неукоснительно. Он напомнил, что слаживание бойцов важно в текущих условиях.

Повторю - призыву подлежат граждане, которые находятся в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в Вооруженных силах России и имеет востребованные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Владимир Путин, президент РФ

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Фото и видео: Kremlin.ru