Глава РФ рассказал о том, что Запад не может мириться с "объективной реальностью".

Российский президент Владимир Путин заявил, что Запад не хочет мириться с тем, что его однополярная гегемония рушится. Соответствующей информацией глава государства поделился с руководителям разведывательных ведомств СНГ. Политики добавил, что страны коллективного Запада не хотят мириться с объективной реальностью.

На наших глазах идет непростой процесс формирования более справедливого мироустройства. Это сопровождается известными, лежащими на поверхности проблемами. Владимир Путин, президент РФ

По мнению лидера РФ, цепляясь за прошлое и пытаясь проводить политику диктата в международных отношениях, экономике, культуре и спорте, Запад лишь создает новые кризисы. Владимир Путин уточнил, что эти страны не гнушаются любыми методами, даже занимаясь давлением на третьи государства, которые выбрали независимый путь развития и не хочет подчиняться.

Путин: ситуация на границах СНГ требует повышенного внимания.

Фото и видео: Kremlin.ru