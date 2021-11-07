Путин: ситуация на границах СНГ требует повышенного внимания

Глава РФ встретился с руководителями разведок СНГ.

Ситуация на государственных границах стран СНГ требует повышенного внимания. Соответствующее заявление сделал российский президент Владимир Путин во время очередного заседания Совета Безопасности страны. На мероприятии глава страны встретился с руководителями разведывательных управлений стран СНГ (Содружества независимых государств). Политик уведомил коллег о том, что в мире формируются общие внешние угрозы. Такая обстановка негативно сказывается и может повлиять на положение стран.

Повышенного внимания требует и ситуация на границах СНГ. Именно там формируются многие общие угрозы безопасности, которые, если своевременно их не купировать, могут негативно повлиять на положение в наших странах. Владимир Путин

Путин выразил уверенность, что все работы по сбору урожая будут завершены.

Фото и видео: Kremlin.ru