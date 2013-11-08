Российский президент Владимир Путин выразил уверенность, что все работы по сбору урожая будут завершены. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе своего выступления на оперативном заседании, посвященного сезонным полевым работам в РФ. Политик отметил, что при проведении нового весеннего и озимого сева будут достигнуты хорошие результаты, так как все предпосылки для этого у страны есть. К текущему моменту работы над достижением этого результата ведутся полным ходом.
Хочу выразить уверенность и надежду на то, что мы завершим все работы, связанные со сбором урожая, и, безусловно, сделаем все, что от нас зависит, и добьемся хороших результатов.
Владимир Путин, президент РФ
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Фото и видео: Kremlin.ru
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