Путин: санкции ухудшают продовольственную ситуацию в мире

Введенные западные антироссийские санкции ухудшают продовольственную ситуацию в мире. Об этом глава государства Владимир Путин рассказал в ходе оперативного совещания, посвященного сезонным полевым работам. По мнению политика, кризис не связан с проведением специальной военной операции на Украине, так как вся ответственность ложится на страны коллективного Запада.
Поставки за рубеж нашего зерна и удобрений по-прежнему, к сожалению - даже не для нас к сожалению, а для мирового рынка продовольствия - затруднены. Они грозят обернуться в дальнейшем ухудшением ситуации.
Владимир Путин, президент РФ
По словам лидера РФ, к масштабному продовольственному кризису на глобальном рынке общество идет уже несколько лет. Это связано с той политикой, которую выстроили ведущие западные государства в сфере финансов и продуктов питания.
Путин: зерно с Украины не доходит до беднейших стран.
Фото и видео: Kremlin.ru
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