Путин: санкции ухудшают продовольственную ситуацию в мире

Глава РФ рассказал, что к продовольственному кризису мир идет на протяжении нескольких лет.

Введенные западные антироссийские санкции ухудшают продовольственную ситуацию в мире. Об этом глава государства Владимир Путин рассказал в ходе оперативного совещания, посвященного сезонным полевым работам. По мнению политика, кризис не связан с проведением специальной военной операции на Украине, так как вся ответственность ложится на страны коллективного Запада.

Поставки за рубеж нашего зерна и удобрений по-прежнему, к сожалению - даже не для нас к сожалению, а для мирового рынка продовольствия - затруднены. Они грозят обернуться в дальнейшем ухудшением ситуации. Владимир Путин, президент РФ

По словам лидера РФ, к масштабному продовольственному кризису на глобальном рынке общество идет уже несколько лет. Это связано с той политикой, которую выстроили ведущие западные государства в сфере финансов и продуктов питания.

Путин: зерно с Украины не доходит до беднейших стран.

Фото и видео: Kremlin.ru