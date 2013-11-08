Путин: зерно с Украины не доходит до беднейших стран

Глава РФ обвинил Запад в создании проблемы продовольственного кризиса.

Зерно с Украины уходит мимо беднейших стран мира, несмотря на то, что Россия давно говорит об этой проблеме. Соответствующей информацией с коллегами на оперативном заседании, посвященном сезонным полевым работам, сделал глава государства Владимир Путин. Политик уточнил, что на текущий момент из 203 судов, вышедших из морских портов Украины, только четыре корабля ушли в беднейшие страны по программе ООН.

Зерно из Украины продолжает уходить мимо беднейших стран. Мы говорим об этом, говорим – все впустую, никто просто не слышит. Ситуация здесь не меняется - сплошное надувательство. Владимир Путин, президент РФ

По мнению российского лидера, коллективный Запад провоцирует глобальный продовольственный кризис на планете.

Фото и видео: Kremlin.ru

