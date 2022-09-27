Глава РФ рассказал о том, что зерно не доходит до бедных стран из-за действий коллективного Запада.

Российский президент Владимир Путин назвал позицию богатых стран в отношении продовольствия хищнической. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе оперативного заседания, посвященного сезонной полевой кампании. Политик прокомментировал действия коллективного Запада, который продолжает скупать продовольствие на мировом рынке.

И это прямое следствие - без всякого преувеличения - хищнической политики богатейших стран мира, которые продолжают активную скупку, используя в том числе эмиссию. Владимир Путин, президент РФ

Лидер РФ напомнил о том, что цена продуктов питания на глобальной арене вернулась к показателям, фиесировавшимся на начало 2022 года. Эта сумма на 40% выше, чем была в 2020 году. По результатам второго квартала текущего года ввоз продовольствия в США в годовом выражении составляет 218,6 миллиарда долларов против 185,1 миллиарда долларов годом ранее. На текущий момент объем экспорта превышает показатели импорта в США на 22,3 миллиарда долларов. В прошлые годы ситуация была противоположной.

Путин поручил помочь семьям мобилизованных работников сельского хозяйства.

Фото и видео: Kremlin.ru