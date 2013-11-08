Путин поручил помочь семьям мобилизованных работников сельского хозяйства

Глава РФ рассказал о необходимости поддержки семей сотрудников сельскохозяйственной отрасли, которые ушли на военную службу.

Российский президент Владимир Путин заявил, что в рамках частичной мобилизации призываются в том числе и работники сельского хозяйства. Глава государства в ходе оперативного совещания, посвященного сезонным полевым работам, отметил, что главы регионов должны оказать поддержку семьям этих граждан.

Прошу уделить особое внимание этому вопросу. Особое, и обращаюсь сейчас не только к губернаторам, которые находятся сейчас на связи и принимают участие в нашей сегодняшней работе, в нашем совещании, но и вообще ко всем губернаторам России, ко всем руководителям. Владимир Путин, президент РФ

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Фото и видео: Kremlin.ru