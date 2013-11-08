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Путин поручил помочь семьям мобилизованных работников сельского хозяйства

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Глава РФ рассказал о необходимости поддержки семей сотрудников сельскохозяйственной отрасли, которые ушли на военную службу.

Российский президент Владимир Путин заявил, что в рамках частичной мобилизации призываются в том числе и работники сельского хозяйства. Глава государства в ходе оперативного совещания, посвященного сезонным полевым работам, отметил, что главы регионов должны оказать поддержку семьям этих граждан. 

Прошу уделить особое внимание этому вопросу. Особое, и обращаюсь сейчас не только к губернаторам, которые находятся сейчас на связи и принимают участие в нашей сегодняшней работе, в нашем совещании, но и вообще ко всем губернаторам России, ко всем руководителям.

Владимир Путин, президент РФ

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Фото и видео: Kremlin.ru

Теги: владимир путин, сельское хозяйство, частичная мобилизация
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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