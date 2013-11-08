Путин: урожай зерна в 2022 году станет рекордным

Глава РФ рассказал о сезонных полевых работах в стране.

Российский президент Владимир Путин заявил, что урожай зерна в 2022 году станет рекордным за всю историю страны. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе заседания, посвященного развитию сельскохозяйственной отрасли РФ и сезонным полевым работам. Политик оценил "достойный уровень" выращенной продукции. На текущий момент специалистам удалось собрать уже 138,7 миллиона тонн зерна, а в общей сложности ожидается получение 150 миллионов тонн.

По оперативным данным - министр сейчас доложит - урожай в текущем году обещают быть достойным. По некоторым составляющим - просто рекордным. Владимир Путин, президент РФ

Лидер РФ добавил, что в настоящее время уже обмолочено 138,7 миллиона тонн зерна.

Глава РФ наградил учительницу-блокадницу орденом "За заслуги перед Отечеством".

Фото и видео: Kremlin.ru