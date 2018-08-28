Глава РФ наградил учительницу-блокадницу орденом "За заслуги перед Отечеством"

Регалии ей вручили в день рождения.

Жительница Петербурга получила награду "За заслуги перед Отечеством" IV степени. Орденом 102-летнюю блокадницу Надежду Строганову наградил президент России Владимир Путин.

Награду ей вручили в день рождения. Известно, что в годы войны женщина работала воспитателем детского дома, а затем учителем. В апреле 1943 года на здание, где трудилась жительница осажденного города, сбросили бомбу. Она успела вывести воспитанников. Погибли тогда 5 педагогов.

Ранее на Piter.tv: глава СПЧ обратился к Шойгу с просьбой исключить формальный подход к частичной мобилизации.

Фото: Kremlin.ru