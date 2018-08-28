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Глава РФ наградил учительницу-блокадницу орденом "За заслуги перед Отечеством"
Сегодня, 18:48
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Глава РФ наградил учительницу-блокадницу орденом "За заслуги перед Отечеством"

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Регалии ей вручили в день рождения.

Жительница Петербурга получила награду "За заслуги перед Отечеством" IV степени. Орденом 102-летнюю блокадницу Надежду Строганову наградил президент России Владимир Путин. 

Награду ей вручили в день рождения. Известно, что в годы войны женщина работала воспитателем детского дома, а затем учителем. В апреле 1943 года на здание, где трудилась жительница осажденного города, сбросили бомбу. Она успела вывести воспитанников. Погибли тогда 5 педагогов.

Ранее на Piter.tv: глава СПЧ обратился к Шойгу с просьбой исключить формальный подход к частичной мобилизации.

Фото:  Kremlin.ru

Теги: награждение, путин, учительница-блокадница
Категории: Лента новостей, Новости России, Новости СПб,

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