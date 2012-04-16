Глава СПЧ обратился к Шойгу с просьбой исключить формальный подход к частичной мобилизации

Фадеев отметил, что жители страны относятся к мерам с пониманием, они готовы исполнить свой долг.

Глава СПЧ Валерий Фадеев попросил главу Министерства обороны Сергея Шойгу соблюдать правила призыва в рамках частичной мобилизации и исключить случаи, которые могут подорвать доверие народа. Об этом сообщили в tg-канале "СПЧ - Совет по правам человека".

По словам Фадеева, военные комиссариаты в первые дни частичной мобилизации действовали из логики "палочной системы". Призывали людей без военно-учетной специальности и боевого опыта, тех, кто не подходит по возрасту.

Фадеев отметил, что жители страны относятся к мерам с пониманием, они готовы исполнить свой долг. Но появилась другая проблема – распространение фейков о частичной мобилизации, из-за чего некоторые россияне стали паниковать.

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Фото: Piter.tv