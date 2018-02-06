В СПЧ предложили выдавать паспорт иностранцам одновременно с постановкой на воинский учет

Валерий Фадеев рассказал о проблеме "забывчивости" мужчин.

Получение российского паспорта мужчинами-иностранцами нужно синхронизировать с постановкой их на воинский учет. Такое мнение высказал на пресс-конференции с журналистами в центре "Россия сегодня" руководитель Совета по правам человека и развитию гражданского общества Валерий Фадеев. Эксперт пояснил, что часто мигранты после получения гражданства страны забывают встать на воинский учет, хотя эта обязанность касается всех представителей мужского пола. В том числе это касается тех, у кого есть проблемы со здоровьем, а не только военнообязанных.

Наше предложение - синхронизировать выдачу российского паспорта и постановку на воинский учет. Как это сделать формально, пусть соответствующие службы решают. Мы готовы принять участие в продумывании формальной процедуры синхронизации этих двух актов. Валерий Фадеев, глава СПЧ

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Фото и видео: Вконтакте / Пресс-центр "Россия сегодня"