СПЧ: власти должны следить за регистрацией в квартирах

Валерий Фадеев рассказал о том, как можно решить проблему "резиновых квартир".

Российские власти должны следить за регистраций в квартирах и запрещать ее в том случае, если на каждого человека в помещении приходится менее шести квадратных метров. Соответствующее заявление в рамках выступления на пресс-конференции с журналистами в пресс-центре "Россия сегодня" сделал руководитель Совета по правам человека в России Валерий Фадеев. Эксперт пояснил, что данная мера позволит бороться с "резиновым жильем". При этом специалист не думает, что стране требуется отказаться от уведомительной формы регистрации, однако важно приостанавливать процесс, если в квартире зарегистрировано слишком много граждан.

Власти должны следить за процессом регистрации, если квартира переполненная, там меньше шести квадратных метров на человека, надо с этим разбираться и запрещать регистрацию в таких квартирах. Тогда "резиновых квартир" не будет. Валерий Фадеев, глава СПЧ

Валерий Фадеев отметил, что в СПЧ выступают против сделок с долями собственности. Он добавил, что совместно с коллегами занимается подготовлением поправок в законодательство для того, чтобы подобные манипуляции с жильем прекратились. Спикер добавил, что невозможно проживать на одном квадратном метре.

Глава СПЧ считает, что убийцы Татарского хотели запугать россиян.

Фото и видео: Telegram / Sputnik Ближнее Зарубежье