Глава СПЧ считает, что убийцы Татарского хотели запугать россиян

Валерий Фадеев считает, что у террористов не получится запугать русских граждан.

Устроители теракта в Петербурге, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский и пострадали люди, пытались запугать российское население. Соответствующее заявление в рамках пресс-конференции с журналистами в центре МИА "Россия сегодня" сделал глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев. По мнению эксперта, эти преступники не смогли добиться поставленной задачи и не достигнут результата в будущем.

То, что это террористический акт - безусловно. Задача террора - запугать людей, запугать население, запугать журналистов. Я совершенно согласен, что правоохранительные органы трактуют это убийство как террористический акт, и надо по полной программе наказывать за это. Валерий Фадеев, глава СПЧ РФ

Глава СПЧ пояснил, что Россия отправляет на линию фронта журналистов, которые работают под бомбами и пулями, но не боятся освещать события специальной военной операции на Украине. Валерий Фадеев подчеркнул, что русских людей невозможно запугать терактами. Специалист призвал тщательно расследовать преступление против Татарского.

Найти и наказать тех в том числе, кто организовал этот теракт там, на украинской территории: спецслужбы украинские и американские, скорее всего. До них нужно будет добраться, и я думаю, что такой момент наступит. Валерий Фадеев, глава СПЧ РФ

Глава СПЧ предложил закрыть "Википедию".

Фото и видео: Вконтакте / Пресс-центр "Россия сегодня"