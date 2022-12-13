Глава СПЧ предложил закрыть "Википедию"

Валерий Фадеев призвал разработать альтернативу этому информационному ресурсу.

Глава Совета по правам человека и развитию гражданского общества Валерий Фадеев предложил закрыть "Википедию" на территории страны, а также как модно быстрее разработать альтернативную версию этого онлайн-ресурса. Соответствующее заявление эксперт сделал в рамках пресс-конференции в центре МИА "Россия сегодня". По мнению специалиста, на "Википедии" сейчас фиксируется множество исторических и политических искажений, поэтому требуется закрыть доступ к площадке для пользователей.

Мое мнение относительно "Википедии" - ее нужно закрыть. Но она удобна в некоторых аспектах, она удобна для получения справок. Альтернативы сейчас нет. Нужно как можно быстрее создать альтернативу и закрыть "Википедию". Валерий Фадеев, глава СПЧ России

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Фото и видео:Вконтакте / Пресс-центр "Россия сегодня"